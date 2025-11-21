Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

21. 11. 2025. u 14:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

20.00 Kambur - Den Hag GG (1,45)

20.30 Gornjik - Visla Plock 1 (1,75)

20.45 Nica - Marselj 1-2I&1-2II (2,70)

21.00 Valensija - Levante 1-2I&1-2II (2,70)

Ukupna kvota: 18,50

