OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

18. 11. 2025. u 11:24

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Utorak

18.00 Nemačka U21 - Portugal U21 GG (1,71)

18.00 Slovačka U21 - Engleska U21 GG (1,66)
20.45 Austrija - Bosna i Hercegovina GG (1,88)

Ukupna kvota: 5,33

