ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

19. 10. 2025. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: FK Crvena zvezda

17.30 Liverpul - Mančester junajted |2+ (2,10)

19.30 Crvena zvezda - IMT |2+ (1,70)

Ukupna kvota: 3,57

