OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

13. 10. 2025. u 07:20

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

PONEDELjAK

16.00 Rumunija U20 - Češka U20 GG (1,72)

20.45 Slovenija - Švajcarska GG (1,85)
20.45 Kork siti - Šelburn GG (1,97)

Ukupna kvota: 6,26

