Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

12. 10. 2025. u 09:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Nedelja

14.00 Albasete – Seuta 1 (1,88)

18.00 Huventud L.P. – River M. 1 (1,75)

20.45 Danska – Grčka 1 (1,70)

21.00 Malaga – La Korunja 1X&0-3 (1,85)

Ukupna kvota: 10,35

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za nedelju

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju