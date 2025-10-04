GOLEADA NA "STAMFORD BRIDŽU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
Čelsi je ponovo ušao u turbulentan period. Tim Enca Mareske ove sezone već je ispustio previše bodova – dve pobede, dva remija i dva poraza, što je daleko ispod očekivanja.
Pored loše forme, Londonce prate i disciplinski problemi – čak 118 kartona u poslednjih godinu dana, najviše u ligi.
Trevor Čaloba je prošlog vikenda protiv Brajtona dobio crveni karton i ostavio saigrače na cedilu, što je dovelo do novog poraza. Ipak, u Ligi šampiona su u utorak uspeli da pobede Benfiku 1:0, ali i tu nisu završili meč sa svih 11 igrača pošto je u sudijskoj nadoknadi druži žuti zaradio Žoao Pedro.
Situaciju dodatno otežava dugačka lista povređenih i suspendovanih: Mudrik, Palmer, Delap, Kolvil i Adarabojo sigurno neće igrati, dok je nastup Veslija Fofane i Andreja Santosa pod znakom pitanja.
To znači da će Mareska ponovo morati da improvizuje, možda i sa tinejdžerom Džošom Ačeampongom u odbrani.
S druge strane, Liverpul Arnea Slota ušao je u prvi ozbiljniji rezultatski sunovrat. Nakon savršenog starta u Premijer ligi, Redsi su izgubili od Kristal Palasa, a potom i u Ligi šampiona od Galatasaraja (0:1, gol Osimena).
Osim rezultatske krize, dodatni problem je povreda golmana Alisona, koji će propustiti derbi, mada će na gol stati više nego pouzada rezerva Mamaradašvili. Tu je i neizvesnost oko Uga Ekitikae, ali je bar dobra vest da bi Federiko Kieza mogao da se vrati u tim.
Istorija kaže da Liverpul nema razloga za preveliku sigurnost – Redsi nisu pobedili na "Stamford bridžu" već četiri uzastopna prvenstvena meča.
Sa druge strane, Čelsi je u kriznom momentu i sa pola tima van stroja. Upravo zbog toga očekuje nas veoma neizvesna utakmica u kojoj jedan gol može odlučiti sve.
Ako uzmemo u obzir slabosti obe odbrane i činjenicu da su obe ekipe pod imperativom pobede, realno je očekivati golove na obe strane.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG (kvota 1,48)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
Komentari (0)