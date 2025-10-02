LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Četvrtak 18.45 Roma - Lil 1X&0-4 (1,33)

21.00 Porto - Crvena zvezda 1X (1,15)

21.00 Makabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb X2 (1,45) 21.00 Porto - Crvena zvezda 1X (1,15)21.00 Makabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb X2 (1,45) Ukupna kvota: 2,21

Roma igra tvrd fudbal, na malo golova, to odgovara Lilu koji ume da se prilagodi protivniku i očekujemo dosta "dosadnu" utakmicu u njihovoj režiji.

Zvezda bi mogla da namuči Porto, ali ne verujemo da može da ga pobedi, kvalitet je ipak na strani razigranog domaćina.

Na neutralnom terenu Dinamo bi trebao osvojiti bar bod protiv Makabija, pokazao je u prvom kolu protiv Fenera (3:1) da ga bukmejkeri potcenjuju i verujemo da su to ponovo učinili.

