Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

02. 10. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.45 Roma - Lil 1X&0-4 (1,33)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Porto - Crvena zvezda 1X (1,15)
21.00 Makabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb X2 (1,45)

Ukupna kvota: 2,21

Roma igra tvrd fudbal, na malo golova, to odgovara Lilu koji ume da se prilagodi protivniku i očekujemo dosta "dosadnu" utakmicu u njihovoj režiji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Zvezda bi mogla da namuči Porto, ali ne verujemo da može da ga pobedi, kvalitet je ipak na strani razigranog domaćina.

Na neutralnom terenu Dinamo bi trebao osvojiti bar bod protiv Makabija, pokazao je u prvom kolu protiv Fenera (3:1) da ga bukmejkeri potcenjuju i verujemo da su to ponovo učinili.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo
Fudbal

0 5

A POSLE HAOSA NA MARAKANI... Evo šta je Vladimir Stojković sada doživeo

Kada su minulog vikenda Crvena zvezda i Radnički 1923 iz Kragujevca igrali u prvenstvu Srbije, mnogo vesti vezanih za tu utakmicu ticalo se navijačkog haosa koji je obeležio pomenuti duel, jer je golman Vladimir Stojković bio na meti "delija", kao neko ko je svojevremeno branio Zvezdin gol, a potom uz parolu na majici "Oprostite mi ružnu prošlost" stigao i u Partizan. Dva dana posle te utakmice, bivši reprezentativni čuvar mreže opet je u žiži javnosti.

01. 10. 2025. u 17:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!

ISTORIJSKI TRENUTAK! FK Dinamo Zagreb stiže u Beograd!