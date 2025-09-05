AGONIJA ŠKOTSKE SE NASTAVLJA: Danci jure istorijski uspeh

DANSKA i Škotska otvaraju svoje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026. godine u ovom susretu grupe C na stadionu "Parken" u Kopenhagenu.

FOTO: Tanjug/AP

Danska želi da prvi put u istoriji veže ti uzastopna učešća na finalnim turnirima mundijala, a s obzirom na to da su ih samo Španija i Portugal pobedile od kraja Evropskog prvenstva 2024. (5 pobeda, 2 nerešene utakmice, 3 poraza), deluju sposobni da to i učine.

Pobeda u 11 od poslednjih 12 domaćih utakmica (uz samo 1 poraz) je takođe veliki pozitivan faktor za tim Brajana Rimera, dok su poslednji put poraženi na svom terenu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u oktobru 2016. (7 pobeda, 2 nerešene utakmice).

Danska će moći da se osloni na iskustvo povratnika u odbranu Andreasa Kristensena, koji je spreman da ostvari svoj prvi nastup od Evropskog prvenstva 2024, dok bi Mads Hermansen i Vilijam Osula mogli da debituju za seniorsku reprezentaciju.

Škotska nastavlja dugo čekanje na plasman na finale Svetskog prvenstva, jer nisu igrali od 1998. godine, što je menadžer Stiv Klark opisao kao „verovatno predugo“. Iako su stigli do poslednja dva Evropska prvenstva, u skorašnje vreme je bilo još razočaranja jer su ispali nazad u B diviziju Lige nacija i to zahvaljujući ukupnom porazu od Grčke rezultatom 3:1.

„Tartan armija“ je ipak izgubila samo dve od poslednjih sedam utakmica (uz četiri pobede i remi), a impresivno je pobedila u poslednje tri na stranom terenu, što sugeriše da će ih biti teško pobediti u Kopenhagenu.

Zanimljivo je da nijedan od prethodnih 19 međusobnih okršaja između ovih ekipa nije završen nerešeno, a Škotska se može pohvaliti boljim skorom - 11:8.

Svaki od poslednjih pet susreta dobio je domaći tim tog dana, uključujući oba susreta u kvalifikacijama za prethodni Mundijal kada je bilo 2:0 na semaforu u obe utakmice.

Danska, izgleda, nema problema sa povredama, dok Škotskoj zbog povrede nedostaje iskusni golman Krejg Gordon.

UZevši u obzir sve gore navedeno, prednost dajemo Danskoj, a ako vam je mala kvota na "kec" - koja je inače u padu na listama većine kladionica, predlažemo kombinaciju 1&NG, jer samo jedan od poslednjih sedam međusobnih susreta završio je sa loptama iza leđa obaju golmana.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,53 ↓)

VREDI POKUŠATI: 1&NG (2,35)

POGLEDAJTE OVU EPIZODU "KLADIONIČARSKIH PRIČA"



