ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Nedelja
16.45 Breda - AZ Alkmar |2+ (2,33)
Ukupna kvota: 4,54
Preporučujemo
