Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

31. 08. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

16.45 Breda - AZ Alkmar |2+ (2,33)

19.30 Novi Pazar - Crvena zvezda |2+ (1,95)

Ukupna kvota: 4,54

