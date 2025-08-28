Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

28. 08. 2025. u 08:15

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Četvrtak

14.00 Pataja junajted - NST X (3,25)

20.00 Brondbi - Strazbur X (3,15)
21.00 Dep. Santani - Sarapeuga X (3,15)

Ukupna kvota: 32,24

