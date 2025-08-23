KAMEN koji poleti ka policajcu ili baklja koja zapali kancelariju u zgradi, više ne znače isto u očima sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu. Dok Više javno tužilaštvo u Beogradu podnosi krivične prijave za nasilničko ponašanje na javnom skupu, sudije Višeg suda za prethodni postupak u Beogradu ih prekvalifikuju u blaže forme, dovodeći u pitanje ceo sistem odgovornosti. Advokat Goran Petronijević kaže da je time politika ušla u sudnice, a zakon izašao iz njih.