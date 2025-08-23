Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

23. 08. 2025. u 10:40

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: EPA

Subota

18.30 Arsenal - Lids 2-4 (1,58)

18.30 Sasuolo - Napoli GG (2,00)

19.00 Nica - Okser GG (1,78)

19.30 Atletiko M. - Elče 2-4 (1,55)

Ukupna kvota: 8,72

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu