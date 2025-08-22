Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

22. 08. 2025. u 12:20

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug/AP

petak

17.30 Ekenas - Lahti GG (1,60)

18.00 Hrudim - Brno 3+ (1,73)

18.00 UTA - Uniera S. 2-4 (1,50)

20.45 PSŽ - Anže 2-4 (1,82)

Ukupna kvota: 7,56

