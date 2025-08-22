PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
petak
17.30 Ekenas - Lahti GG (1,60)
18.00 Hrudim - Brno 3+ (1,73)
18.00 UTA - Uniera S. 2-4 (1,50)
20.45 PSŽ - Anže 2-4 (1,82)
Ukupna kvota: 7,56
