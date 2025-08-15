Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

15. 08. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Tanjug

Petak

17.00 Ruh - Oboln 2-4 (1,62)

17.30 Dinamo jug - FAP 3+ (1,88)

18.30 Sasuolo - Katancaro GG (1,75)

19.00 Đirona - R. Valjekano GG (1,90)

Ukupna kvota: 10,13

