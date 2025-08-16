Tip fudbal

U ČAST KAJZERA FRANCA: "Bavarci" i "švabe" za prvi trofej u sezoni

В.М.

16. 08. 2025. u 07:00 >> 13:56

MINHENSKI Bajern će u subotu na „Gotlib Dajmleru“ u Štutgartu igrati finale „Franc Bekenbauer superkupa“ protiv domaćina.

FOTO: Tanjug/AP

Štutgart drugi put uzastopno učestvuje u ovom meču – prošle sezone je izgubio na penale od Bajera Leverkuzena, a sada ima prednost domaćeg terena, ako se to može nazvati prednošću, jer je u poslednjih deset utakmica kod kuće zabeležio sedam poraza.

Finiš prošle sezone bio je efikasan: 12 golova u poslednje četiri utakmice, uz 15 golova u četiri letnje prijateljske. Problem ostaje defanziva – u 24 domaća meča prošle sezone samo četiri puta je sačuvao mrežu.

Bavarci su se godinama gostili na "Gotlib Dajmleru" sve do prošle sezone, kada su ovde izgubili prvi put posle 13 pobeda i 16 utakmica bez poraza u svim takmičenjima.

Bavarci su se posle kratke pauze vratili treninzima nakon nastupa na Svetskom klupskom prvenstvu, a letnji prelazni rok iskoristili su da unaprede ofanzivu dovođenjem Luisa Dijaza iz Liverpula.

Pod vođstvom Vinsenta Kompanija prošle sezone su ubedljivo osvojili titulu sa 82 boda i gol-razlikom 99:32 – najboljom odbranom u ligi i drugim najboljim napadom od sezone 1971/72. Formu iz prvenstva potvrdili su i serijom od devet uzastopnih domaćih gostovanja bez poraza (šest pobeda, tri remija), a ukupno su bili neporaženi u 11 poslednjih utakmica van svog stadiona.

Istorija duela sa Štutgartom ide im u korist: 162 odigrana meča, 95 pobeda, uključujući četiri u poslednjih pet susreta. U tri od ta četiri duela postigli su najmanje tri gola. Ipak, u poslednjih pet gostovanja na „MHP areni“ samo jednom su sačuvali mrežu.

Štutgart u ovaj meč ulazi kao osvajač Kupa Nemačke, ali i sa problematičnom domaćom statistikom – u 24 utakmice kod kuće prošle sezone samo četiri puta nije primio gol. U završnici šampionata bili su efikasni, postigavši 12 golova u poslednje četiri utakmice, a u letnjim prijateljskim susretima dodali još 15.

Ključni igrači: Nik Voltemade za Štutgart, koji je pogodio u sva četiri poslednja ligaška meča prošle sezone i blistao na EP za igrače do 21 godine (6 golova, 3 asistencije), i Majkl Olis za Bajern, koji je u poslednje četiri ligaške utakmice postigao gol i upisao asistenciju, uključujući pogodak na ovom stadionu u februaru.

Odsutni su Anđelo Stiler za domaće i Džamal Musijala i Alfonso Dejvis za goste.

Sa ofanzivnom moći Bavaraca i slabom odbranom domaćina, realno je očekivati meč sa dosta golova u mreži Štutgarta.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 2,16)

