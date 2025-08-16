U ČAST KAJZERA FRANCA: "Bavarci" i "švabe" za prvi trofej u sezoni

MINHENSKI Bajern će u subotu na „Gotlib Dajmleru“ u Štutgartu igrati finale „Franc Bekenbauer superkupa“ protiv domaćina.

FOTO: Tanjug/AP

Štutgart drugi put uzastopno učestvuje u ovom meču – prošle sezone je izgubio na penale od Bajera Leverkuzena, a sada ima prednost domaćeg terena, ako se to može nazvati prednošću, jer je u poslednjih deset utakmica kod kuće zabeležio sedam poraza.



Bavarci su se godinama gostili na "Gotlib Dajmleru" sve do prošle sezone, kada su ovde izgubili prvi put posle 13 pobeda i 16 utakmica bez poraza u svim takmičenjima.

Bavarci su se posle kratke pauze vratili treninzima nakon nastupa na Svetskom klupskom prvenstvu, a letnji prelazni rok iskoristili su da unaprede ofanzivu dovođenjem Luisa Dijaza iz Liverpula.

Pod vođstvom Vinsenta Kompanija prošle sezone su ubedljivo osvojili titulu sa 82 boda i gol-razlikom 99:32 – najboljom odbranom u ligi i drugim najboljim napadom od sezone 1971/72. Formu iz prvenstva potvrdili su i serijom od devet uzastopnih domaćih gostovanja bez poraza (šest pobeda, tri remija), a ukupno su bili neporaženi u 11 poslednjih utakmica van svog stadiona.

Istorija duela sa Štutgartom ide im u korist: 162 odigrana meča, 95 pobeda, uključujući četiri u poslednjih pet susreta. U tri od ta četiri duela postigli su najmanje tri gola. Ipak, u poslednjih pet gostovanja na „MHP areni“ samo jednom su sačuvali mrežu.

Štutgart u ovaj meč ulazi kao osvajač Kupa Nemačke, ali i sa problematičnom domaćom statistikom – u 24 utakmice kod kuće prošle sezone samo četiri puta nije primio gol. U završnici šampionata bili su efikasni, postigavši 12 golova u poslednje četiri utakmice, a u letnjim prijateljskim susretima dodali još 15.

Ključni igrači: Nik Voltemade za Štutgart, koji je pogodio u sva četiri poslednja ligaška meča prošle sezone i blistao na EP za igrače do 21 godine (6 golova, 3 asistencije), i Majkl Olis za Bajern, koji je u poslednje četiri ligaške utakmice postigao gol i upisao asistenciju, uključujući pogodak na ovom stadionu u februaru.

Odsutni su Anđelo Stiler za domaće i Džamal Musijala i Alfonso Dejvis za goste.

Sa ofanzivnom moći Bavaraca i slabom odbranom domaćina, realno je očekivati meč sa dosta golova u mreži Štutgarta.

NAŠ TIP: 2&3+ (kvota 2,16)

