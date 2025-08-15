ŠAMPIONSKI GEN "CRVENIH ORLOVA" DOLAZI DO IZRAŽAJA: Bitka za titulu se ozbiljno zahuktava
PRILIKU da preuzmu prvo mesto na tabeli fudbaleri Šangaj porta imaće protiv Henana kojeg dočekuju na "Pudong fudbal stadionu" u okviru 21. kola kineske Superlige (13.35).
Port nije dobro izgledao u uvodnom delu sezone, kuburio je sa formom, nije beležio dobre rezultate i to je omogućilo njegovom gradskom rivalu Šenhui da se usami na vrhu tabele.
Ipak, lider je počeo da posustaje, često prosipa bodove, a šampionsi gen "crvenih orlova" je proradio i znao kako to da iskoristi.
Port se nalazi u najboljoj formi u ligi, osvojio je 13 bodova na poslednjih pet mečeva, napadački je izuzetno raspoložen i prišao je na samo bod zaostatka Šenhio koju, bar na kratko, može preteći pobedom ili remijem na današnjem duelu.
Najbitniji trijumf do sada domaćini su ostvarili u prošlom kolu kada su savladali upravo Šenhuu rezutlatom 2:1 i što je veoma bitno time su osigurali bolji međusobni duel koji se gleda u Superligi kada se timovi izjednačeni po broju osvojenih bodova.
Takođe, iz borbe za titulu ne smeju se izostaviti Čendu i Peking guan koji imaju dva, odnosno tri boda manje do lidera i sigurno je da nas očekuje izuzetno zanimljiva trka za titulu u poslednjih deset kola.
Što se tiče današnjeg meča u Šangaj dolazi ekipa Henana koja je prošle nedelje savladala Šenžen 4:1 i tako se odmakla na plus pet od timova iz zone ispadanja.
Pre toga su gosti bili u veoma lošoj formi i ne vidimo kako mogu odneti bod sa "Pudong fudbal stadiona".
Oba tima vole da igraju na golove, tako da ih dodajemo uz fiks na razigrani Port.
NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,80)
