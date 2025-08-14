Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

14. 08. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.30 Nižnji - Rostov 2-4 (1,50)

19.00 Hamarbi - Rozenborg GG (1,85)

20.00 AEK - Aris tim1 2-4 (1,65)

21.00 Hibernijan - Partizan 3+ (1,70)

Ukupna kvota: 7,78

