PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
18.30 Nižnji - Rostov 2-4 (1,50)
19.00 Hamarbi - Rozenborg GG (1,85)
20.00 AEK - Aris tim1 2-4 (1,65)
21.00 Hibernijan - Partizan 3+ (1,70)
Ukupna kvota: 7,78
