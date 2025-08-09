Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

09. 08. 2025. u 08:45

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЈУЧЕ СМО СЕ БРЗО НАПЛАТИЛИ! Ево нових типова за голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Jučeranjši dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

14.00 Nome Kalju U21 - Talin |2+ (1,75)
15.00 Lahden rejpas - Mipa |2+ (1,75)

Ukupna kvota: 3,06

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima