PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Ivan Dobrilović

10. 08. 2025. u 08:40

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

FOTO: Profimedia

Nedelja

13.30 Herta - Karlsrue 3+ (1,68)

14.00 Midtjiland - Fredericija GG (1,60)

17.30 Lester - Šefild v. 2-4 (1,53)

18.30 Standard - Genk GG (1,80)

Ukupna kvota: 7,40

