"BIKOVI" ZA ČAST, "LAVOVI" ZA DRUGI KRUG: Sporting se polako navikava na život bez Amorima

RB Lajpcig dočekuje lisabonski Sporting u okviru sedmog kola Lige šampiona u sredu, od 18.45, na "Red bul areni".

"Crveni bikovi" nemaju za šta da igraju osim za svoj ponos do kraja ligaškog dela najjačeg evropskog klupskog takmičenja. Do sada su upisali svih šest poraza i bore se sa Slovanom iz Bratislave odnosno Jang bojsima da izbegnu poslednje mesto na tabeli, jer to su jedine tri ekipe bez osvojenog boda.

Čak je i Lajpcigov imenjak i na neki način filijala, Salcburg, uspeo da osvoji tri boda, ali danas će nemački klub imati priliku da se bodovno izjednači s njima jer Austrijanci gostuju Real Madridu.

Lajpcig igra sve lošije i u Bundesligi, gde su skoro ispali iz top četiri posle nekoliko negativnih rezultata. U prethodnom kolu su prokockali visoko vođstvo na gostovanju Bohumu. Poveli su sa 3:0 već u 21. minutu, ali su početkom drugog dela igre primili tri gola za samo 13 minuta i ostali bez celog plena.

S druge strane, Sporting još nije preboleo krizu posle odlaska Rubena Amorima u Mančester junajted. Pod njegovim vođstvom bili su bez poraza u Ligi šampiona, a kada je na njegovo mesto došao Žoao Pereira, odmah je usledila petarda od Arsenala, da bi drugi uzastopni poraz doživeli u prošlom kolu od Briža.

Sada je ekipu preuzeo treći trener u sezoni Rui Borhes, koji je debitovao pobedom u večitom derbiju protiv Benfike, potom je pobedio i Porto i Rio Ave, a odigrao nerešeno sa jakom Vitorijom Gimarais, a jedini neuspeh doživeo je u Kupu kada su "lavovi" ispali na penale u još jednom derbiju sa Benfikom.

Iako dvojka deluje kao najrealniji ishod ovog meča, treba se plašiti ranjenog bika čak i kada mu se suprotstavi oporavljeni lav. Stoga ćemo ovde predložiti igru oba tima daju gol. Golgeter Sportinga Viktor Đekereš vratio se u formu, s tim što je vreme da posle dve utakmice pauze proradi i u Ligi šampiona.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,50)

