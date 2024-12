"ŽUTI ZID" JE GLAVNO ORUŽJE DORTMUNDA: Borusija bi da iskoristi pad u formi Flikove Barselone

U obračunu nekadašnjih šampiona Evrope, Borusija Dortmund će pred punim tribinama "Vestfalena" ugostiti Barselonu (21.00).

FOTO: M. Vukadinović

Borusija je prošle godine dogurala do samog finala, međutim, do trofeja nije mogla i on je otišao u ruke neprikosnovenog Real Madrida.

"Milioneri" su napravili određene promene preko leta, a najzvučnija je ona na klupi koju je napustio Edin Terzić, dok je kormilo preuzeo Nuri Šahin. Nekadašnjem fudbaleru Dortmunda i Reala je trebalo vremena da pronađe dobitnu formulu i ekipa mu igra sve bolje.

Najkvalitetnije partije Borusija pruža upravo u Ligi šampiona, gde je šesto kolo započela kao četvrta na tabeli sa 12 osvojenih bodova uz uvodnih pet utakmica.

Pored Barselone, preostali su joj mečevi sa Bolonjom i Šahtjorom, tako da ne bi trebala imati problema da održi mesto među prvih osam na tabeli i tako se direktno plasira u osminu finala.

Iako nikada nije pobedio današnjeg rivala, Dortmund bi trebao u ovaj meč ući sa određenom dozom samopouzdanja jer ne zna za poraz od starta sezone na "Signal iduna parku". "Žuti zid" je tradicionalno veliki vetar u leđa "milionerima" i to se vidi po rezultatima ekipe (osam pobeda i remi na devet mečeva kod kuće).

Sa druge strane, nakon silovitog starta kampanje Barselona je doživela pad u formi. Nije bilo realno očekivati da će četa Hansija Flika održati sjajan tempo, ali nije se ni mislilo da će ovoliko "kiksirati".

To se pre svega odnosi na La ligu gde su gosti doskoro bili ubedljivo prvi, međutim, usledili su porazi od Sosijedada i Las Palmasa uz remije sa Seltom, odnosno Betisom koji su omogućili madridskim gigantima da joj se približe i sada Katalonci strepe za prvo mesto na tabeli.

U Ligi šampiona pada još nema, jedini "kiks" bio je u prvom kolu kada su sa igračem manje poraženi od Monaka (1:2), nakon čega su ostvarili četiri vezana trijumfa.

Redom su bili bolji od Jang bojsa, Bajerna, Zvezde i Bresta uz čak 16 postignutih golova na tim utakmicama.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Antona, Branta, Manea i Zulea, dok će kod gostiju meč propustiti Arauho, Bernal, Fati, Kristensen i Ter Štegen.

Večerašnji rivali su napadački veoma raspoložene ekipe, vole da igraju na gol više i zbog toga predlažemo veliki broj pogodaka, a za hrabrije dodajemo i dvojku na Barsu jer Hansi Flik ima perfektan skor kao trener protiv Dortmunda.

