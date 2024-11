BORBA ZA PRVO MESTO U GRUPI: Glavni cilj "sokola" biće da zaustave nestvarnog Đokereša

BITKA za prvo mesto u grupi "1" diviziji "C" dobija epilog na "Strouberi areni" u Solni gde će Švedska dočekati Slovačku (20.45).

Kada su izvučene ekipe za grupe u Ligi nacija, svi su očekivali da Švedska i Slovačka vode glavnu reč u borbi za promociju sa Azerbejdžanom i Estonijom.

Današnji rivali su dominirali u dosadašnjem toku takmčenja i sa po deset sakupljenih bodova dočekuju poslednja dva kola u kojima će se odlučiti ko će direktno u diviziju "B", a ko će plasman u nju tražiti preko baraža.

Trenutno je u boljoj situaciji Švedska koja ima dominantiju gol-razliku, plus osam napsram plus pet koliko imaju Slovaci. Pošto su remizirali za vreme prethodne reprezentativne pauze (2:2), to znači da je za Šveđane sve sem poraza dobar rezultat jer ih čuva na prvom mestu u grupi.

To znači da bi "plavo-žuti" danas mogli nešto opreznije izaći na teren jer im i bod "igra", a i mogli bi nešto naučiti sa prethodnog meča sa Slovačkom kada su "prosuli" prednost od dva gola i na kraju čak strepeli za bod.

Gosti će sigurno ići na pobedu, ona ih automatski vodi u diviziju "B" jer bi u slučaju trijumfa imali bolji međusobni skor i poslednje kolo bi bilo rezultatski nebitno.

Zanimljiva stvar kod i jedne i druge reprezentacije je to da su napadački veoma raspoložene za vreme ove Lige nacija, Šveđani su čak 11 puta tresli mrežu protivnika na četiri odigrane utakmice, gotovo tri puta u proseku, dok su Slovaci istu stvar radili osam puta, tačno dva po utakmici.

Takođe, poslednjih pet mečeva Švedske u svim takmičenjima brojili su bar tri gola, što i ne čudi s obzirom na napadački arsenal koji na raspolaganju ima Jon Dal Tomason.

Svakako najveće ime trenunto je Viktor Đekereš, centafor Sportinga koji je najbolji strelac sveta što se tiče ligaškog fudbala, trese mreže kao od šale, a svoju klasu potvrdio je het-trikom protiv Mančester sitija.

Pored njega ne sme se zaboraviti na izuzetno kvalitetnog Aleksandera Isaka, kao i Dejana Kuluševskog koji je najbolji fudbaler Totenhema ove sezone.

Slovaci su pod Kalconom poznati po dobroj defanzivnoj, taktičkoj igri što su i demonstirirali na Evropskom prvenstvu kada su ih sekudne delili od pobede nad Englezima u osmini finala.

Sada su na to dodali i solidnu napadčku igru i evidentno je da ova reprezentacija iz godine u godinu raste pod trenerskom palicom "namazanog" Italijana.

