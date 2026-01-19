KO IGRA NA LACIO PARE JE BACIO: Komo je pod vođstvom Seska Fabregasa postao najopasniji autsajder Evrope
LACIO od 20.45 na stadionu "Olimpiko" u rimu dočekuje ekipu Koma, u utakmici kojom će se zatvoriti 21. kolo italijanske Serije A. pesmica iz naslova odavno se pevuši širom srpskih kladoinica, a ove godine je tačnija nego ikada, što potvrđuje i tabela na kojoj današnji gost ima čak šest bodova više od "nebeskoplavih" koji pobede tek svaku treću utakicu u proseku.
Iako je Lacio prošlog vikenda prekinuo niz bez pobede trijumfom nad Veronom, ta partija je bila daleko od ubedljive. Samo je potvrdila mučenje koje ovaj tim prolazi tokom cele sezone, a veliki broj remija na domaćem terenu pokazuje da "Olimpiko" više nije neprelazna tvrđava.
Odlasci ključnih igrača poput Genduzija ostavili su velike rupe u organizaciji igre. Novajlije, među kojima je i naš Petar Ratkov, još uvek traže svoju pravu ulogu u Sarijevom sistemu, dok se Lacio muči sa realizacijom protiv iole organizovanijih odbrana.
Komo je pod vođstvom Seska Fabregasa postao najopasniji autsajder lige. Uprkos porazu od Milana u prošlom kolu, statistički su dominirali terenom. Njihov učinak na gostovanjima je odličan, gde su vezali dve pobede rezultatima 3:0, a posebno su opasni u poslednjih pola sata igre.
Međusobna istorija iz tekuće sezone dodatno ide u prilog gostima, jer je Komo već jednom savladao Lacio sa 2:0. Statistika kaže da Lacio na svom terenu retko igra mečeve na kojima oba tima postižu gol, što je bio slučaj na samo dva od poslednjih osam susreta u Rimu. Odbrana Koma je vrlo disciplinovana i sačuvala je mrežu na četiri od poslednjih sedam gostovanja.
S obzirom na sterilnost domaćeg napada i odličnu formu gostiju, naš predlog za ovaj meč je igra NG.
Ipak, zbog konfuzije u kojoj se Lacio nalazi i ogromnog samopouzdanja Fabregasovog tima, mi verujemo da vredi pokušati i čistu dvojku na Komo. Kvota je previše primamljiva da bi se ignorisala šansa gostiju za još jedan veliki skalp ove sezone.
NG (kvota 1,67)
2 (kvota 2,85)
