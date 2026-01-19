KO IGRA NA LACIO PARE JE BACIO: Komo je pod vođstvom Seska Fabregasa postao najopasniji autsajder Evrope

LACIO od 20.45 na stadionu "Olimpiko" u rimu dočekuje ekipu Koma, u utakmici kojom će se zatvoriti 21. kolo italijanske Serije A. pesmica iz naslova odavno se pevuši širom srpskih kladoinica, a ove godine je tačnija nego ikada, što potvrđuje i tabela na kojoj današnji gost ima čak šest bodova više od "nebeskoplavih" koji pobede tek svaku treću utakicu u proseku.

FOTO: AP/Tanjug

Iako je Lacio prošlog vikenda prekinuo niz bez pobede trijumfom nad Veronom, ta partija je bila daleko od ubedljive. Samo je potvrdila mučenje koje ovaj tim prolazi tokom cele sezone, a veliki broj remija na domaćem terenu pokazuje da "Olimpiko" više nije neprelazna tvrđava.

Odlasci ključnih igrača poput Genduzija ostavili su velike rupe u organizaciji igre. Novajlije, među kojima je i naš Petar Ratkov, još uvek traže svoju pravu ulogu u Sarijevom sistemu, dok se Lacio muči sa realizacijom protiv iole organizovanijih odbrana.

Komo je pod vođstvom Seska Fabregasa postao najopasniji autsajder lige. Uprkos porazu od Milana u prošlom kolu, statistički su dominirali terenom. Njihov učinak na gostovanjima je odličan, gde su vezali dve pobede rezultatima 3:0, a posebno su opasni u poslednjih pola sata igre.

Međusobna istorija iz tekuće sezone dodatno ide u prilog gostima, jer je Komo već jednom savladao Lacio sa 2:0. Statistika kaže da Lacio na svom terenu retko igra mečeve na kojima oba tima postižu gol, što je bio slučaj na samo dva od poslednjih osam susreta u Rimu. Odbrana Koma je vrlo disciplinovana i sačuvala je mrežu na četiri od poslednjih sedam gostovanja.

S obzirom na sterilnost domaćeg napada i odličnu formu gostiju, naš predlog za ovaj meč je igra NG.

Ipak, zbog konfuzije u kojoj se Lacio nalazi i ogromnog samopouzdanja Fabregasovog tima, mi verujemo da vredi pokušati i čistu dvojku na Komo. Kvota je previše primamljiva da bi se ignorisala šansa gostiju za još jedan veliki skalp ove sezone.

