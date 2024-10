BARSA ČUVA PRVO MESTO: Baskijci ne predstavljaju problem za razigranu četu Hansija Flika

U devetom kolu španske La lige gledaćemo obračun između Alavaesa i Barselone koji se sastaju na "Mendizorotoci" od 16.15.

FOTO: Tanjug/AP

Barsi ide odlično pod Hansijem Flikom, svi su očekivali da se Real prošeta do titule kada je doveo Mbapea, međutim sjajni nemački stručnjak ima drugačije planove i njegova četa pruža sjajne partije u uvodnoj trećini šampionata.

Blaugrana je bila savršena nakon sedam odigranih kola, ostvarila je isto toliko pobeda, ali tom nizu došao je kraj u prošlom kolu kada ih je savladala Osasuna (2:4), mada taj neuspeh nije mnogo poremetio ekipu pošto je sredinom nedelje ubedljivo pobeđen Jang boj za prve bodove u Ligi šampiona (5:0).

Iako ima dosta problema sa povređenim fudbalerima (Olmo, Arauho, Ter Štegen, Kristensen, Gavi), Flik uspeva to da "kontroliše", odlično vodi ekipu, oslanja se na igrače poput Jamala, Rafinje i Levandovskog koji igraju na izuzetno visokom nivou i Barsa je sa razlogom veliki favorit protiv Alavesa.

Što se tiče domaćina, on je solidno započeo sezonu, ostvario je tri pobede do sada i nalazi se na sredini tabele, daleko od zone ispadanja i to je najbintije za Alaves kojem je cilj da sačuva status prvoligaša.

"Plavo-beli" se trenutno nalaze u seriji od dva vezana poraza (Real, Hetafe), a teško da će danas prekinuti taj niz jer ne znaju za pobedu protiv Barselone na poslednjih 14 međusobnih duela (12 poraza, dva remija).

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,67)

