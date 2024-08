ARSENAL "MELJE" SVE PRED SOBOM: Može li ga najmlađi trener u istoriji Premijer lige zaustaviti?

DANAŠI program Premijer lige otvaraju Arsenal i Brajton koji se od 13.30 sastaju na "Emirejtsu".

Poslednje dve sezone Arsenal je bio glavni konkurent Mančester sitiju u borbi za titulu. Nakon što je pretprošle ostao "bez gasa" u završnici prvenstva, to prošle nije bio slučaj i sve do poslednjeg kola je držao korak sa "građanima" koji su pobedom nad Vest hemom došli do četvrtog uzastopnog naslova osvajača Premijer lige.

Ponovo se očekuje da ove dve ekipe vode glavnu reč u prvenstvu, a u taboru "tobdžija" se nadaju da je konačno došlo vreme da svrgu Siti sa trona.

Ekipu za to definitivno imaju, popunjeni su po svim pozicijama, imaju veliki broj kvalitetnih igrača, a preko leta su se dodatno ojačali dovođenjem jednih od najboljih mladih igrača na svetu, Rikarfa Kalafiorija koji je Bolonji plaćen nešto više od 40 miliona evra.

Da je Arteta dobro pripremio ekipu videli smo u prva dva kola u kojima je Arsenal ostvario pobede nad Vulverhemptonom i Aston vilom (po 2:0).

Posebno je impresivna bila ona nad "birmingemskim lavovima", pošto je ostvarena na "Vila parku" jednom od najtežih gostovanja u Engleskoj.

Doduše, Aston vila ne izgleda tako dobro na startu prvenstva, ali Arsenal je prošle godine poražen u Birmingemu, tako da je ova pobeda imala poseban značaj za "tobdžije".

Sa druge strane je još jedna ekipa koja je osvojila maksimalan broj bodova u uvodna dva kola, Brajton.

"Galebovi" su preko leta napravili dosta hrabar potez, napustio ih je šef struke Roberto de Zerbi koji je preuzeo Marselj, a na njegovo mesto doveden je najmlađi trener u istoriji Premijer lige, tridesetjednogodišnji Fabijan Hircler.

Njegov najveći uspeh u kratkoj trenerskoj karijeri je plasman u Bundesligu sa Sankt Paulijem i to je bilo dovoljni upravi gostiju da ga dovede, što se za sada pokazuje kao dobar potez.

U prvom kolu "galebovi" su ubedljivo slavili protiv Evertona na "Gudisonu" (3:0), dok su nakon toga u pravom fudbalskom trileru bili bolji od Mančester junajteda.

Veoma su zanmljiv meč odigrali protiv "crvenih đavoli", a odlučujući pogodak postigao je Žoao Pedro u petom minutu sudijske nadoknade.

Takođe, Brajon je preko nedelje savladao Krouli (4:0) u prvom kolu EFL kupa, tako da nemački stručnjak za sada ima 3/3 na klupi svog novog tima.

Današi meč biće pravi test za "galebove" i mogao bi im pokazati koliko daleko mogu dogurati ove sezone.

Mi smatramo da je Arsenal kvalitetniji, bolji tim u ovom trenutku i očekujemo rutinski trijumf "tobdžija".

