DERBI GORNJEG DOMA: Tradicija nalaže da Atletiko zna kako se pobeđuju "trikolori"

TAČNO u ponoć u okviru 16. kola brazilske Serije A gledaćemo duel između Atletiko Paranainsea i Baije koji se sastaju na "Liga areni" u Kuritibi.

Foto: Profimedia

Ovo je obračun timova koji su veoma dobro započeli prvenstvo i sada pri sredini istog nalaze se u gornjem delu tabele, nešto je bolja Baija koja je peta sa 27 sakupljenih poena, što je dva više od Atletiko Paranainsea i sigurno je da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica na "Liga areni".

Proteklog vikenda Atletiko je došao do dosta bitne pobede protiv istoimenjaka iz Gojasa. Iako su primili prvi gol na utakmici početkom drugog poluvremena to nije sputalo "crno-crvene" koji su preokrenuli meč u svoju korist golovima Julimara i Di Jorija, a pomoglo im je i to što su imali igrača više gotovo čitavih 20 minuta posle isljučenja Dereka.

To je večerašnjim domaćinima bila druga pobeda u poslednje tri utakmice, tako da u solidnom ritmu dočekuju ovaj mali derbi gornjeg doma, ali ono što vredi napomenuti je to da je Atletiko samo jedanput ove sezone uspeo da veže dve prvenstvene pobede, kao i to da ne zna za trijumf na "Liga areni" skoro mesec dana (tri utakmice).

Sa druge strane, Baija je proteklog vikenda u još jednom derbiju gornjeg doma poražena od Palmeirasa (0:2), usput ispustivši priliku da smanji zaostatak u odnosu na vodeći Flamengo koji joj beži šest bodova.

Gosti su jedno vreme bili najveći hit Serije A, igrali su odlično, ali sa dva poraza u poslednje tri utakmice su doživeli blagi pad u formi i danas će biti na velikom ispitu koji može pokazati da li imaju kvalitet da se održe u vrhu tabele.

Četi Rožerija Senija će večeras biti posebno teško jer je poznato da su "trikolori" domaćinska ekipa, ove sezone se baš muče na gostovanjima i na osam utakmica na strani upisali su samo jednu pobedu, što je mizerno naspram sedam trijumfa koliko su ostvarili na svom terenu.

Takođe, tradicija je na strani Atletiko Paranainsea koji zna kako se pobeđuje Baija jer je to činio na četiri od minulih pet međusobnih duela ovih timova.

Što se tiče izostanaka, domaćini će biti bez Tomasa Kuelja kojeg i dalje muči povreda, dok će sa druge strane meč propustiti Nikolas Asevedo koji se i dalje oporavlja od povrede kolena koju je zaradio krajem prošle sezone.

Paranainse ima jednu od najboljih odbrana u ligi i verujemo da će to biti dovoljno da se zaustavi Baija koja je slabašna na gostovanjima, tako da tipujemo duplu šansu na "crno-crvene" uz malo golova.

