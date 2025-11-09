Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

09. 11. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Nedelja

13.30 Anderleht – Briž GG (1,55)

16.30 AVS – Žil Visente 2 (1,72)

17.30 Mančester S. – Liverpul X (1,90)

21.00 Selta – Barselona 2 (1,65)

Ukupna kvota: 8,36

