ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
13.30 Anderleht – Briž GG (1,55)
16.30 AVS – Žil Visente 2 (1,72)
17.30 Mančester S. – Liverpul X (1,90)
21.00 Selta – Barselona 2 (1,65)
Ukupna kvota: 8,36
Preporučujemo
GOLEADA NA "BALAIDOSU": Barsi neće biti lako da dođe do bodova protiv razigrane Selte
09. 11. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
09. 11. 2025. u 07:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
09. 11. 2025. u 08:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
09. 11. 2025. u 08:20
SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila
Severna Koreja se u žiži svetske javnosti nađe kada nečim iznenadi svoju neposrednu okolinu, ali najnovije vesti vezane za tu državu - iznenadile su čitavu planetu.
09. 11. 2025. u 14:00
JOKIĆ OBORIO REKORD VILTA ČEMBERLEJNA: Trener Denvera očitao Amerikancima lekciju
Srbin se nije propisno ni oznojio. Tri četvrtine trebale su mu da upiše tripl-dabl. Susret sa Indijanom završio je sa 32 poena 14 skokova i 14 asistencija.
09. 11. 2025. u 11:27
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
Denver Nagetsi su ubedljivo savladali Indijana Pejserse 117:100, a Nikola Jokić je još jednom upisao tripl-dabl. Nakon meča dao je zanimljivu izjavu.
09. 11. 2025. u 08:36 >> 08:43
Komentari (0)