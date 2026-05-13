ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde je bio epicentar

ZEMLjOTRES jačine 2 stepena Rihtera pogodio je oko dva ujutru područje Štimlja, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Foto: AI generated/Gemini

Na osnovu raspoložiih podaaka, epicentar je detektovan na dubini od oko pet kilometara.

Najbliža mesta su Malo Ribare, Novo Rujce, Torina, Mali Alaš, Poturovce.

Važno je napomenuti da je vreme navedeno u tabeli zemljotresa u epicentru Griničko vreme. Lokalno vreme je za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za jedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

S obzirom na intenzitet mala je verovatnoća da se dogodila neka materijalna šteta.

