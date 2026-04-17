Akcija „Za čistiji Svilajnac“: Besplatno odvoženje kabastog otpada
TREĆU godinu zaredom KJP „Morava“ Svilajnac, u nastojanju da grad bude čistiji, organizuje od 15. do 26. aprila besplatno odvoženje kabastog otpada iz domaćinstava, poput starog nameštaja, sanitarija, zelenog baštenskog otpada - svega osim građevinskog materijala.
Marko Pavlović, vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća, pozvao je sugrađane da se priključe akciji „Za čistiji Svilajnac“ tako što će kabasti otpad odložiti pored uličnih kontejnera, odakle će ih preuzeti ekipe KJP.
U okviru prolećnog velikog sređivanja grada čistiće se pojačano ulice, trotoari, javne površine, kontejneri, biće zasađeno novo zalenilo, a glavni dan zajedničkog delanja da bi okruženje zablistalo biće nedelja, 26. april.
Pored KJP, i lokalna samouprava je pozvala građane da tog dana pomognu da njihova okolina dobije novi izgled kroz različite aktivnosti – od sadnje visokog i niskog rastinja, orezivanje drveća, košenje zalenih površina, do reparacije uličnog i parkovskog mobilijara.
