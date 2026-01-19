BOGOJAVLJENJE NA DRINI KOD LJUBOVIJE: Zbog visokog nivoa reke nije se plivalo - Časni krst pripao Aleksandru Jovanoviću (VIDEO)
NA Drini, kod Ljubovije, u selu Vrhpolje, kao i svake godine bilo je svečano. Miris tamjana iz obližnje bogomolje, gde je bilo osvećenje krsta i blagosiljanje plivača, širio se na obe obale Drine i do okolnih brda.
Zbog visokog nivoa reke, nije se plivalo, ali je svih 57 plivača ušlo u reku, u kojoj su bili nekoliko minuta. Pobednik je određen žrebom.
Časni krst je osvojio Aleksandar Jovanović (27), pripadnik Granične policije iz Ljubovije.
