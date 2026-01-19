ČIN VERE I ZAJEDNIŠTVA: I u Kraljevu održano Bogojavljensko plivanje za krst časni (FOTO)

UZ BLAGOSLOV Srpske pravoslavne crkve, na Ibru u centru Kraljeva je po 19. put održana tradicionalna Bogojavljenska manifestacija – plivanje za krst časni, u organizaciji ovdašnje Svebor družine „Sveti knez Lazar“.

Uz gromoglasan poklič „Bog se javi! Vaistinu se javi!“, u prisustvu više od hiljadu Kraljevčana, 120 prijvljenih učesnika gotovo svih uzrasta, zaplivali su veoma hladnim Ibrom, „stazom“ dugačkom 33 metra koja simbolizuje Hristove zemaljske godine, a potom izlazeći iz reke celivali časni krst.

U duhu vere i zajedništva, bogojavljanskom plivanju u Kraljevu koje ni ove godine nije imalo takmičarski karakter već su, po rečima organizatora, pobednici svi odvažni učesnici.

Plivanju za krst časni prethodila je liturgija u Crkvi Svete Trojice, potom svečana litija ulicama grada, a sve uz prigodan kulturno-umetnički program.

