Srbija

ČIN VERE I ZAJEDNIŠTVA: I u Kraljevu održano Bogojavljensko plivanje za krst časni (FOTO)

Goran Ćirović

19. 01. 2026. u 15:54

UZ BLAGOSLOV Srpske pravoslavne crkve, na Ibru u centru Kraljeva je po 19. put održana tradicionalna Bogojavljenska manifestacija – plivanje za krst časni, u organizaciji ovdašnje Svebor družine „Sveti knez Lazar“.

ЧИН ВЕРЕ И ЗАЈЕДНИШТВА: И у Краљеву одржанo Богојављенско пливање за крст часни (ФОТО)

G.Šljivić

Uz gromoglasan poklič „Bog se javi! Vaistinu se javi!“, u prisustvu više od hiljadu Kraljevčana, 120 prijvljenih učesnika gotovo svih uzrasta, zaplivali su veoma hladnim Ibrom, „stazom“ dugačkom 33 metra koja simbolizuje Hristove zemaljske godine, a potom izlazeći iz reke celivali časni krst.

G.Šljivić

 

U duhu vere i zajedništva, bogojavljanskom plivanju u Kraljevu koje ni ove godine nije imalo takmičarski karakter već su, po rečima organizatora, pobednici svi odvažni učesnici.

G.Šljivić

 

Plivanju za krst časni prethodila je liturgija u Crkvi Svete Trojice, potom svečana litija ulicama grada, a sve uz prigodan kulturno-umetnički program.

G.Šljivić

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!