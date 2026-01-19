OGNJEN UZELAC PRVI DO ČASNOG KRSTA: Zrenjaninac ogrnut svečanim viteškim plaštom (FOTO/VIDEO)
VIŠE od četrdeset dama i hrabrih džentlmena, tačno u podne u Zrenjaninu, skočilo je u hladnu vodu gradskog jezera u centru, ispod Malog mosta, a prvi je do časnog krsta doplivao Ognjen Uzelac iz Zrenjanina.
Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, ogrnuo ga je svečanim viteškim plaštom, uz čestitku svim učesnicima iz Zrenjanina, Boroša, Žablja, Banatskog Despotovca i brojnih ostalih mesta u okolini grada.
