SOFIJA PRVA ROĐENA U NOVOJ GODINI U SOMBORU: Gradonačelnik devojčici uručio poklon čestitku vrednu 100.000 dinara

PRVA beba, čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji Grada Sombora, rođena u 2026. godini u porodilištu Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ je devojčica Sofija Trivunović.

FOTO: Grad Sombor

Sofija je rođena 2. januara u 1.25 časova, sa težinom 3.200 grama i dužine 50 centimetara. Sofiju i njenu majku Željku i oca Marijana posetili su gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalna pitanja dr Radenko Stanić.

Gradonačelnik je prvoj somborskoj bebi uručio poklon čestitku u vrednosti od 100.000 dinara, uz želje da ima dobro zdravlje, sreću i radosno detinjstvo.



Ovom prilikom svim majkama u porodilištu gradonačelnik Ratković i dr Stanić su uručili prigodne poklone i auto-sedišta za prevoz njihovih mališana.