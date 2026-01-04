Srbija

SOFIJA PRVA ROĐENA U NOVOJ GODINI U SOMBORU: Gradonačelnik devojčici uručio poklon čestitku vrednu 100.000 dinara

Ljiljana Preradović

04. 01. 2026. u 12:15

PRVA beba, čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji Grada Sombora, rođena u 2026. godini u porodilištu Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ je devojčica Sofija Trivunović.

СОФИЈА ПРВА РОЂЕНА У НОВОЈ ГОДИНИ У СОМБОРУ: Градоначелник девојчици уручио поклон честитку вредну 100.000 динара

FOTO: Grad Sombor

 Sofija je rođena 2. januara u 1.25 časova, sa težinom 3.200 grama  i dužine 50 centimetara. Sofiju i njenu majku Željku i oca Marijana  posetili  su gradonačelnik Sombora Antonio Ratković i član Gradskog veća za oblast zdravstva i socijalna pitanja dr Radenko Stanić.

Gradonačelnik je prvoj somborskoj bebi uručio poklon čestitku u vrednosti od 100.000 dinara, uz želje da ima dobro zdravlje, sreću i radosno detinjstvo.

Ovom prilikom svim majkama u porodilištu gradonačelnik Ratković i dr Stanić su uručili prigodne poklone i auto-sedišta za prevoz njihovih mališana.

