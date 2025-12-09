ŠEST VEČERNJIH KONCERATA: Sedmi susrert studenata gitare akademija i fakulteta muzike u Novom Sadu
SEDMI susreti studenata gitare akademija i fakulteta muzike u regionu održaće se u Muzeju Vojvodine i na Akademiji umetnosti Novi Sad od 10. do 13. decembra u organizaciji Departmana muzičke umetnosti Akademije umetnosti Novi Sad.
Pored šest večernjih koncerata na kojima će nastupiti studenti iz Niša, Cetinja, Beograda, Ljubljane i Akademije umetnosti Novi Sad, planiran je i majstorski kurs kod prof. Tomaža Rajteriča i predavanje koje će održati Zoran Kuvač, graditelja gitara.
Ulaz na sve koncerte je slobodan.
Preporučujemo
MAJA GOJKOVIĆ O BORBI ZA DRUŠTVO BEZ NASILjA Položaj žena sve bolji i bolji
09. 12. 2025. u 20:00
SVEČANO OTVORENE NOVA ZGRADA MZ I OBNOVLjENA SALU SOKOLSKOG DRUŠTVA Futogu po zasluzi
09. 12. 2025. u 16:29
NESTAO PREDRAG ĐURIĆ: Porodica moli za informacije
09. 12. 2025. u 16:28
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)