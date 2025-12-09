ŠEST VEČERNJIH KONCERATA: Sedmi susrert studenata gitare akademija i fakulteta muzike u Novom Sadu

SEDMI susreti studenata gitare akademija i fakulteta muzike u regionu održaće se u Muzeju Vojvodine i na Akademiji umetnosti Novi Sad od 10. do 13. decembra u organizaciji Departmana muzičke umetnosti Akademije umetnosti Novi Sad.

FOTO Plakat AUNS

Pored šest večernjih koncerata na kojima će nastupiti studenti iz Niša, Cetinja, Beograda, Ljubljane i Akademije umetnosti Novi Sad, planiran je i majstorski kurs kod prof. Tomaža Rajteriča i predavanje koje će održati Zoran Kuvač, graditelja gitara.

Ulaz na sve koncerte je slobodan.