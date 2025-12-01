ČUVAJU NASLEĐE I BRATSKU LJUBAV: U varošici Ušće održani deveti „Susreti veterana folklora“

U Domu kulture „Studenica“ u rudarskoj varošici Ušće u Ibarskoj klisuri, nadomak Kraljeva, minulog vikenda održani su deveti po redu „Susreti veterana folklora“ okupivši ukupno 10 ansambala iz zemlje i inostranstva.

G.Šljivić

U skladu sa višegodišnjom, uspešnom, saradnjom kraljevačkih i trebinjskih čuvara narodne tradicije i ovog puta se publici u Ušću svojim pesmama i igrama predstavio i Ansambl nacionalnih igara „Jovan Dučić“ iz Trebinja za čije je članove u Gradskoj upravi uprličlen i svečani prijem.

- Došli smo u našu Srbiju, među svoje prijtelje, među svoju braću u Krljaljevu gde smo uvek rado viđeni gosti. Postoji lepa rečenica koja kaže: „Dok je nama Srbije i Boga nikada nismo bez nekoga svoga“ i mi se i u Kraljevu i u Ušću zaista tako i osećamo - poručio je Nebojša Ratković, direktor, upravnik i koreograf Ansambla nacionalnih igara „Jovan Dučić“ iz Trebinja, zhvaljujući se na gostoprimstvu i razmenjujući poklone sa domaćinima.

G.Šljivić

Uz goste iz Trebinja i KUD „Studenica“ kao organizatora i domaćina, na ovj smotri folklornih veterana nastupili su i Ansambl „Nikola Valcarov 1894“ iz Bugraske, Centr za kulturu „Žiča“, kulturno-umetnička društva „Abrašević“ iz Kraljeva, „Rasina“ iz Boturića, „Jelek“ iz Podunavaca, „Moravac“ iz Adrana, „Ratina“ iz istoimenog sela i „Milomir Glavčić“ iz Jošaničke Banje.