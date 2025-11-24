Srbija

"OPLEVILI" DVE SUŠARE: Lopovi ne štede domaćine u Jadru

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

24. 11. 2025. u 08:37

NEPOZNATI lopovi su, pod okriljem noći, ukrali oko 50 kilograma suve ribe iz sušare domaćina Bratislava B. iz sela Jelava, kod Loznice, koji ju je spremao za mušterije.

ОПЛЕВИЛИ ДВЕ СУШАРЕ: Лопови не штеде домаћине у Јадру

foto V Mitrić

Zanimljivo je da je u sušari ostalo  još, otprilike toliko suve ribe, ali izgleda kradljivci, pošto je bio mrak, nisu je videli ili su morali ekspresno da beže.

Nisu im smetale ni kamere, koje su sve zabeležile. Imali su fantomke na glavama. Slučaj je prijavljen policiji. Vrednost ukradene ribe je oko 100 hiljada dinara.

Ova ili neka druga grupa je, takođe u Jelavu, pokrala jednom domaćinu  suvo meso, slaninu, suva rebra i kobasice u sušari.

