ISKLJUČENJA STRUJE: Naredna dva dana radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

09. 11. 2025. u 10:28

POŽAREVAC – U ponedeljak i utorak, 10. i 11. novembra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Petrovac na Mlavi ostati bez struje.

D. Novković

U ponedeljak, od 8 do 14 sati, u Požarevcu bez struje će biti Ulica Bosiljke Bose Pavlović i deo Ulice 27. aprila – od petlje prema gradu. U utorak, od 8 do 14, struju neće imati ulice Rodoljuba Čolakovića, Tanaska Rajića, Aleksandra Velikog i deo Požarevačkog partizanskog odreda. Istog dana, na području petrovačke opštine, od 9 do 13 sati sa mreže će biti isključena trafo-oblast Busur-Ključ. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

