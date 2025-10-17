Srbija

UŽIČANI NA OSTRVU VIDO: Uredili prostor oko spomen - kosturnice

Никола Јанковић
Nikola Janković

17. 10. 2025. u 16:04

Volonteri iz užičkog „Crvenog krsta“ sproveli su akciju čišćenja prostora oko mauzoleja posvećenog srpskim stradalnicima, na grčkom ostrvu Vido. Posekli su stabla koja su ugrožavala bezbednost posetilaca i ugrožavala spomen - kosturnicu, očistili su okolinu nad plavom grobnicom, uz koordinaciju i saglasnost grada Krfa i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije.

УЖИЧАНИ НА ОСТРВУ ВИДО: Уредили простор око спомен - костурнице

Crveni krst Užice

- Svako stablo na ostrvu Vido čuva tišinu i snove naših predaka. Volonteri su posekli ona stabla koja su mogla pasti pod naletom vetra na Mauzolej i plato iznad plave grobnice – oglasili su se užički volonteri - Na ostrvu Vido, tamo gde se more povija nad grobovima hrabrih, gde alge prekrivaju ćutanje i spokoj, a školjke čuvaju snove naših predaka, nastavili smo svoju dugogodišnji akciju čuvanja tradicije, poštovanja i pamćenja.

Ove godine, volonterska akcija na mestu srpskog stradanja, i hodočašća, bila je najmnogoljudnija do sada.

 Posao je urađen uz podršku meštana, udruženja Srpsko - grčkog prijateljstva.

- Za tri dana, veoma naporna, uklonili smo 30 stabala, pomoću alata za podizanje i povlačenje, opreme za penjanje - rekao je Stefan Žunić, vatrogasac i volonter Crvenog krsta.

Akciju je inicirala Užičanka Slađana Momčilović, uz najavu da će ovaj posao biti obavljan i u narednim godinama.

