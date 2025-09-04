PREPORUKA VLASOTINČANIMA: Proverite svoje vodomere

Javno-komunalno preduzeće „Vodovod“ u Vlasotincu preporučilo je korisnicima njihovih usluga da provere svoje vodomerne šahte i da uporede stanje na vodomeru sa stanjem na računu.

Foto: I. Mitić

Ova preporuka je upućena svim Vlasotinčanima zbog sve češćih havarija na unutrašnjim instalacijama.

U lokalnom komunalnom preduzeću podsećaju građane da stanje na vodomeru mogu da dostave na šalteru preduzeća, telefonom ili mejlom.

Svi korisnici koji imaju dug za isporučenu vodu mogu da izmire svoje obaveze do kraja ovog meseca, kako bi izbegli postupak prinudne naplate.