LETNJI REŽIM RADA: Skraćeno radno vreme Narodne biblioteke

POŽAREVAC – Narodna biblioteka „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu prešla je na letnje radno vreme koje će biti na snazi do 31. avgusta.

D.N.

Radnim danima, umesto od 8 do 20 sati, radiće od 7.30 do 15, a sa korisnicima od 8 do 14.30. Subotom ova ustanova radi od 7.30 do 13, a sa korisnicima od 8 do 12.30, dok je nedelja, kao i uvek, slobodan dan.