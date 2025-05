ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U četvrtak, 22. maja, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati Ulica bratstva-jedinstva od broja 134 do 170. Od 9 do 15 bez struje će biti Radenka i Drezna kod Kučeva, a od 10 do 14 Vlaški Do kod Žabara. Na području opštine Golubac, od 9 do 18 sati sa mreže će biti isključeni: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i Golubačka tvrđava.