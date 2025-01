ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

MALO CRNIĆE – U utorak, 28. januara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području Malog Crnića, od 9 do 14 struju neće imati naselje Melovi i trafo-oblast Radoševac Ranić, a od 9 do 15 Kobilje Divan i Ulica Cara Lazara u Kobilju. Od 9 do 14 bez struje će biti deo Bukovske kod Kučeva, od škole prema glavnom putu, dok će se, u isto vreme, na području opštine Velikog Gradišta sprovoditi redovno održavanje distributivne mreže. Na području opštine Golubac, od 8.30 do 10, sa mreže će biti isključeno vikend-naselje Melovi i trafo-oblast Radoševac Ranić, a od 11 do 12.30 trafo-oblast Telekom Vinci. Od 8.30 do 12 sati, struju neće imati deo Kosovske ulice u Požarevcu, od sedišta mesne zajednice prema gradu.