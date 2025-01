ISKLJUČENJA STRUJE: U utorak i sredu radovi na mreži u Braničevskom okrugu

NAREDNA dva dana, 21. i 22. januara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U utorak, od 9 do 11 sati, struju neće imati deo naselja Bradarac kod Požarevca, na lokaciji kod pošte. U sredu, od 8 do 10 bez struje će biti Neresnica i Ševica kod Kučeva, a od 9 do 15 Ulica Moše Pijade u Salakovcu kod Malog Crnića. U periodu od 8 do 14, sa mreže će biti isključeno Đurakovo kod Velikog Gradišta, a od 8.30 do 13 naselja Vinci i Usije kod Golupca. Na području opštine Petrovac na Mlavi, od 8 do 15 bez struje će biti Gornji i Donji Radulovac, Stamnica Bačija, Stamnica Zavod, Stamnica Krivac, Stamnica Gornji Debeljak, Stamnica Grošić i Skoruš. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.