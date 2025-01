ALEKSANDAR ARAPSKI KALIGRAF: LJubav prema arapskom jeziku stvorila majstora kaligrafije, jedinog sa ovih prostora

ALEKSANDAR Stanković (50) iz Niša jedini je arapski kaligraf sa ovih prostora.

Foto Arhiva

Još kao dete postao je zaljubljenik u arapske zemlje i pismo, a iako mu to nije struka, taj jezik tečno govori već 30 godina. Ljubav prema lepom pisanju došla je spontano, nakon što je počeo da uči arapski jezik. Pored arapske, bavi se i srpskom i latiničkom kaligrafijom.

Arapski jezik, koji mnogi smatraju teškim, Aleksandar je počeo da uči samostalno, još kao dete.

- Prvi put sam se sa ovim jezikom upoznao još kao dete, sa 12 godina na letovanju. Tada sam pronašao kutijicu od filma za foto-aparat. Na deklaraciji se nalazio arapski tekst i mene je to privuklo. Počeo sam da prepisujem ono što je pisalo iako nisam imao nikakvo predznanje o tom jeziku niti sam poznavao slova - priča nam Aleksandar.

U Nišu, gde živi, nema studijske grupe za arapski jezik niti škola za njegovo učenje. Snalazio se i učio samostalno.

- To je dar od Boga. Privukla me je lepota tih slova. Kasnije sam upoznao jednog dečaka kome je otac iz Sirije, pa me je on malo uputio u tajne tih slova i njihov izgovor - kaže Aleksandar.

Sam pravio olovke i vežbao LjUBAV prema kaligrafiji razvila se tokom njegovog učenja jezika. I ovu umetnost savladao je samostalno, a suočavao se s problemima poput nabavke odgovarajućeg pribora. - Sam sam pravio olovke i vežbao prepisujući tekstove iz raznih časopisa. Bilo je trenutaka kada sam želeo da odustanem, ali sada je kaligrafija deo mene - ističe Aleksandar i dodaje da mu je kaligrafija otvorila vrata mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu, što mu je omogućilo da upozna razne kulture.

Dodaje da mu nije bilo teško da navikne ruku da piše zdesna nalevo kao Arapi, ali je veći izazov bio da nauči da čita.

- Postoji jedno uvreženo mišljenje da arapski tekst kada čitate možete da razumete samo tri četvrtine, a ostali deo je stvar tumačenja. Arapsko pismo ne poznaje kratke samoglasnike. Oni pišu isključivo suglasnike. Ukoliko neko ko ne zna arapski jezik, neku reč može da pročita na pogrešan način. Moglo bi da se kaže da svaku reč moraš da znaš napamet da bi mogao da je pročitaš - objašnjava on.

Osim arapske, piše i srpsku, odnosno ćiriličku i latiničku kaligrafiju. Za ovu umetnost potreban je specijalan pribor.

- Mogu da se koriste četke, čelična pera, guščja pera, sve zavisi šta se piše. Za arapsku kaligrafiju se koristi isključivo pero trske ili od bambusa koje je oblikovano na poseban način. Takođe se koristi i poseban papir - objašnjava on i podseća da je prvu izložbu arapske kaligrafije u istoriji Srbije, priredio on i to upravo u rodnom Nišu. Izložbu su otvorili ambasadori arapskih zemalja.

Samostalno je izlagao i u drugim gradovima i učestvovao na likovnim kolonijama. Sarađivao je sa egipatskom ambasadom i bio angažovan na ispisivanju kaligrafije u rezidenciji ambasadora Turske u Beogradu.

Jedini iz Evrope, učestvovao je na izložbi u Egiptu i osvojio nagradu u konkurenciji oko 300 umetnika. Iako nije školovani umetnik, Aleksandar kaže da je za njega najveća nagrada čast učestvovanja na takvim manifestacijama. Svojom upornošću postao je član Udruženja arapskih kaligrafa.

- Arapski jezik je lep, veoma težak, ali i jezik koji ima najlepšu poeziju, zahvaljujući kojoj sam osvojio i svoju suprugu - otkriva nam Aleksandar.