NASTAVLJA SE OBNOVA MREŽE: Isključenje struje u 14 leskovačkih ulica

Zbog radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže struju sutra neće imeti potrošači u 14 ulica u Leskovcu.

Foto I. Mitić

Najavljeno je da će, u periodu od osam do 9.30 časova, bez električne energije biti potrošači u Bulevaru Nikole Pašića, od broja 32 do 46, Ulica Dimitrije Tucovića, od broja 53 do 120, Milana Toplice, brojevi 38 i 40, Omladinskih brigada, brojevi dva i četiri, kao i Tekstilna ulica, od broja šest do 47.

Do isključenja struje, u periodu od 10 do 13 časova, doći će i u ulicama: Beogradska, Dušana Maksimovića, Đuke Dinić, od broja dva do 35, Novice Ilića, od broja jedan do devet, Pere Kulića, broj pet, Prištinska, od broja jedan do 15, Užička, Vuka Karadžića, brojevi 1, 1A, dva i pet, kao i Žikice Jovanovića Španca, od broja 12 do 94.

U slučaju loših vremenskih uslova najavljeni radovi će biti odloženi.