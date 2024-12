OD 1. JANUARA NIŠLIJAMA DVE NOVE JEDNOKRATNE POMOĆI: Jedna će biti 12.000, a druga 20.000 dinara

Veće Grada Niša donelo je sinoć je donelo važne odluke za građane.

Foto D. Milovanović

Naime, kako je odlučno u Nišu od 1. januara naredne godne roditelji dobijaju prilikom rođenja prvog deteta vaučer od 20.000 dinara, umesto dosadašnjih 11.000 dinara.

Takođe, od 1. januara naredne godine roditelji đaka prvaka će dobijati novčanu pomoć od 12.000 dinara, pod uslovom da je jedan od roditelja nezaposlen ili ostvaruje minimalnu zaradu, rekao je vršilac dužnosti načelnika Uprave za društvene delatnosti Miljan Petrović.



On jed dodao i da je odluka gradada poveća broj dece koja imaju pravo na pomoć grada ukoliko pohađaju neku od osnovnih ili srednjih škola na području Niša.

Do sada su to pravo, imala deca čiji roditelji primaju uvećanu tuđu negu i pomoć, a od naredne godine dobijaće je sva deca čiji roditelji primaju tuđu negu i pomoć, napomenuo je on.

Sve pomenute izmene unete su u gradsku Odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša.