GORNJI MILANOVAC BESPLATNO DOBIO PROJEKAT ZA IZGRADNJU SVETSKE ATRAKCIJE Teren za golf nada Šilopaja

GRAD na Despotovici, u skorijoj budućnosti, mogao bi da zauzme značajno mesto na mapi primamljivih destinacija ne samo za rekreativnu golf igru, već i za održavanje visokorangiranih turnira u ovom najskupljem sportu.

Foto OU GM

Kompletan projekat golf terena na području Davidovice i Šilopaja, na površini od čak 123 hektara, već je završen, a očekuju se investitori koji će uložiti u jedinstveni projekat jednog od najuređenijih "borilišta" u regionu.

- Posle nekoliko godina mukotrpnog rada i potrage za nekim ko će nam uraditi kompletan projekat, uspeli smo u saradnji sa partnerima iz Francuske. Arhitekta Jasin Sejl uložio je veliki napor i svoj novac, pa smo došli do današnjeg projekta za koji lokalna samouprava nije morala da izdvoji ni dinar. Inače, posebno me raduje što su svi ljudi iz šilopajskog kraja, koji su prisustvovali prezentaciji, prezadovoljni i kažu da neće biti problema oko otkupa zemljišta. A, podsetiću, na 123 hektara planirani su i rezidencionalni objekti, uz hotel i ostale prateće sadržaje - kaže prvi čovek Gornjeg Milanovca, Dejan Kovačević, uveren da do realizacije neće proći duže od pet godina.

Smatra i da bi izgradnjom ovog terena ne samo Gornji Milanovac, već i Srbija imali mnogo koristi, jer je znano da su golferi - kao po pravilu - najbogatiji ljudi na svetu.

- Dugujemo veliku zahvalnost i Dejanu Baraliću koji je rodom iz Šarana, ali već 47 godina živi u Parizu. Nameran da se nekako oduži zavičaju, odabrao je Gornji Milanovac za jedan ovako veliki projekat i angažovao arhitektu koji iza sebe ima dva golf terena koji su već u funkciji - ističe Kovačević, posebno naglašavajući da će u Šilopaju, po okončanju posla, ostati faktički netaknuta priroda.

Kaže, materijali za gradnju biće osključivo drvo i kamen, a neće biti posečeno nijedno stablo sa samog terena.