ISKLJUČENJE STRUJE U LESKOVCU: Zbog radova prekid snabdevanja više naselja i ulica

Pet leskovačkih naselja i još 11 ulica u širem centru grada biće sutra bez struje u periodu od osam do 14 časova. Isključenje je najavljeno zbog planiranih radova na 110/10 kilovoltnoj trafostanici „Leskovac 6“.

Foto: I. Mitić

Bez električne energije biće stanovnici naselja: Ančiki, Kumalak, Radničko, Slavka Zlatanovića, Podrum, kao i potrošači duž vlasotinačkog puta.

Do prekida snabdevanja će doći i u sledećim ulicama: Andre Dunijskog, Đure Đakovića, Kapetana Bojana Denića, Solunskih ratnika, Voje Nikolajevića, Branka Radičevića, Jovana Cijića broj 39, Mlinska od broja 37 do 132, Nikole Skobaljića od broja 45 do 82 i od broja 139 do 158, Partizanska od broja 8 do 41 i Žike Ilića Žutog od broja 5 do broja 42.

Radovi se izvode radi unapređenja pouzdanosti i stabilnosti snabdevanja strujom. Najveći deo tog posla organizovan je, kako je saopšteno, bez isključenja kupaca, ali neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja zbog bezbednih uslova za rad zaposlenih.

Korisnici se mole za razumevanje, a u slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi.