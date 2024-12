„ SMEDEREVSKA ČAROLIJA“ ZA NAJMLAĐE: Grad mališanima poklonio novogodišnjau igraonicu, moći će da uživaju do 15. januara

Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, grad Smederevo pri put, obradovao je svoje najmlađe stanovnike „Smederevskom čarolijom“.

Foto: N. Živanović

U prostoru „ Granda“ priređeno je bajkovito novogodišnje iznenađenje koje je već od prve večeri probudilo znatiželju i izmamilo osmehe dečaka i devojčica. Novogodišnjem ambijentu, nisu odoleli ni stariji, a radost ovog događaja sa svima podelilo je i rukovodstvo grada i gradonačelnica, Jasmina Vojinović.

Ovde će se deca zabavljati i fotografisati sa Deda Mrazom svakog dana u periodu od 11 do 21 čas, i to sve do 15. januara 2025. godine. Ulaz je besplatan.