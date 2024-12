ISKLJUČENJA STRUJE: U sredu i četvrtak radovi na mreži u Braničevskom okrugu

NAREDNA dva dana, 4. i 5. decembra, izvodiće se radovi na mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U sredu, od 8 do 15 sati, na području Golupca struju neće imati: Dedine, Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i Golubački grad.

Potrošači struju neće imati i u četvrtak, od 8 do 15, kao i Braničevo i Ponikva. Na području Požarevca, takođe u četvrtak, od 8 do 14 sa mreže će biti isključen deo Dubravice, a od 8 do 15 naselje Ćirikovac.

Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.