DVE DECENIJE: Jubilarna sezona rada gradskog klizališta u Jagodini

GRADSKO klizalište u Jagodini počelo je dvadesetu sezonu rada.

Foto:Z.Gligorijević

Ono je glavna zimska atrakcija za decu i mlade u gradu na Belici. Svake godine veliki broj mladih kliza u slobodno vreme, a interesovanje se nije smanjilo ni posle tačno dve decenije od njegovog otvaranja.

-Termin od 9 do 12 je rezervisan za škole, a od 12 do 21 sat je otvoren za sve ostale ljude koji žele da klizaju. Za samo 100 dinara dobijaju klizaljke i vreme koje mogu da provedu na ledu je neograničeno. Karta je celodnevna. Cena nije menjana 20 godina, to je jedinstven slučaj u našoj državi – rekao je Branislav Milojević iz Jagodinskog sportskog saveza „JASSA“.

Foto:Z.Gligorijević

Sa svima koji žele da nauče da klizaju, u prepodnevnim časovima radiće instruktor, a svoje umeće mladi klizači imaće priliku da pokažu i na tradicionalnom takmičenju u klizanju, koje se održava svake godine pred kraj sezone, u februaru mesecu.